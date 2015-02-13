《路透晚报》--2月13日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国经济第四季表现超预期，法国依旧低迷

周五公布的官方数据显示，2014年第四季德国经济较前季增长0.7%，远超分析师预期。与此同时法国当季的增长数据持续低迷。国内需求使德国经济摆脱去年年中的低迷状态，并将全年经济增幅提升至1.6%。但法国第四季经济增速仅为0.1%，2014年全年经济增速也只为0.4%。

德国经济成长数据较预期强劲，激发对整体欧元区经济的期望。受该数据提振，德国股市DAX指数涨幅一度扩大至0.7%，触及纪录高点。低评等欧元区公债收益率(殖利率)下跌，TRADEWEB数据显示，希腊10年期公债收益率开盘下跌84个基点，至两周低位9.50%。

具体数据如下：

德国经济：第四季经济增长0.7%远超预期，内需带动经济摆脱低迷状态

表格：德国第四季GDP初值较前季增长0.7%，全年成长率1.6%

法国数据：第四季GDP较前季增长0.1%，符合预期

--希腊政府发言人称，将竭尽所能在周一与欧盟达成协议

希腊政府发言人周五表示，该国将在周一的欧元区财长会议上竭尽所能，与欧元区伙伴就如何过渡至新的支持计划达成协议。此前希腊同意与债权人协商有关退出在国内不受欢迎的国际纾困，此一政治妥协可望使其新政府免于资金匮乏；估计希腊最快下个月就会耗尽资金。

欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西称，欧盟财长周一出席的欧元集团会议将至关重要，该会议将艰钜且具决定性。他表示欧盟准备好在希腊债务一事上考虑可能的“回旋空间”，但希腊总理齐普拉斯领导的新政府必须遵守承诺。

--英国央行总裁称若零通胀维持一年以上，则有可能出手刺激

每日电讯报援引英国央行总裁卡尼的讲话报导，如果近零通胀持续一年以上，英国经济或许就需要推出更多刺激措施，但英国央行预计下次利率变动为加息，而非降息。卡尼在接受专访时表示，薪资将是衡量通胀预期是否降得太低的重要指标，但英国央行还将关注其他因素。

但英国央行副总裁康利夫表示，低油价在大约一年以后就不会再推低英国通胀率，因此目前无需考虑出台进一步经济刺激举措。

--澳洲央行总裁称，降息仍能够刺激需求

澳洲央行总裁史蒂文斯表示，如今降息在刺激需求方面的作用可能没有以前那么大，但货币政策还没有到完全没有作用的地步。史蒂文斯在半年一度的国会听证会上称，央行上周决定降息时就是这么想的。史蒂文斯还表示，近来澳元大幅走贬“或多或少”在预期之中。他并称他可以想到澳元仍会进一步下跌的一些理由，但不愿详述。

--独家：巴西不想恢复与墨西哥之间的汽车自由贸易--消息人士

了解情况的消息人士表示，面对汽车销售下滑和经济成长疲弱的困境，巴西打了退堂鼓，不想与墨西哥达成一项协定。该协定将允许墨西哥汽车无限制地进口到巴西。巴西的举动可能引发拉美这两个最大经济体的贸易紧张关系。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收低，但周线上涨1.5%

日本股市日经指数周五收低，从上日所及的七年半收盘高位回落，因投资者对发那科(Fanuc)等近期上涨的股票进行获利了结，但与消费者需求相关的景气类股买盘帮助限制大盘跌幅。日经指数收盘下跌0.4%至17,913.36点，从周四所及的2007年7月来收盘高位17,979.72点回落。该指数周线上涨1.5%。

--中国股市：沪综指收升1%连五日反弹，信心增强持股过节心态较浓

中国股市沪综指收升1%，连续第五日反弹。分析师指出，今年开局国内经济疲弱，通缩压力较大，本周央行逆回购明显加量，市场对短期将降息的预期有所加强；同时投资者对A股中期行情信心较为坚定，持股过节的心态致反弹得以延续。

沪综指收报3,203.83点，涨30.41点或0.96%，本周该指数累计上涨4.16%；上证A股今日成交2,914亿元人民币，上日为2,274亿元。

--香港股市：恒指收高1.1%，跟进国际股市涨势

香港股市收高，在乌克兰停火协议及瑞典意外实施负利率之后，跟进国际股市涨势。恒生指数上涨1.1%至24,682.54点，恒生国企指数升1.2%至11,922.56点。恒生指数周线持平。

--汇市：欧元走势料更加稳定，有望连续第三周上扬

欧元小升，有望连续第三周上涨，创近一年最佳单周表现。美国数据疲软拖累美元下滑。稍早出炉的数据显示，2014年第四季德国经济增长远超分析师预期，激发欧元区乐观期望。下周初可能就希腊债务问题达成协议的希望也对欧元产生支撑。0853GMT，欧元兑美元涨0.24%报1.1429美元，兑日圆小升0.07%报135.85。美元/日圆跌0.18%至118.88日圆。

--欧元债市：德国数据激发欧元区乐观期望，投资人涌向低评等公债

低评等欧元区公债收益率下跌，稍早德国公布的第四季经济成长率较预期强劲，激发对整体欧元区经济的期望。葡萄牙、意大利及西班牙的10年期公债收益率皆下跌约7个基点，分别跌至2.41%、1.59%及1.56%。德国10年期公债收益率升1个基点，至0.34%。TRADEWEB数据显示，希腊10年期公债收益率开盘下跌84个基点，至两周低位9.50%。

--国际油市：布兰特原油期货徘徊在60美元附近，周线上涨近4%

布兰特原油期货徘徊在每桶60美元左右，本周上涨近4%，受石油行业削减支出程度加深消息以及美元下滑激发买盘提振。0844GMT，4月布兰特原油期货上升1.01美元至60.29美元。美国原油期货涨0.84美元报每桶52.05美元，延续本周稍早的振荡走势。

--全球金市：现货金因美元走软而攀升，但料将连续第三周收低

黄金价格守在五周低点上方，美元走软和希腊形势的不确定性带来支撑；不过对美国升息的预期料将推动金价连续第三周下跌。0845GMT，现货金报每盎司1,226.70美元。现货金周四一度触及五周低点1,216.45美元，随后回升并收高0.3%。

--金属期市：伦铜触及三周高位，得益于美元走软

伦铜触及逾三周高位，因美元走软帮助期铜延续自1月所及五年低位开始的涨势，但下周即将迎来春节假期料令涨幅受限。0846GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.38%至每吨5,762美元，稍早一度触及1月21日以来高点每吨5,793.50美元，上一交易日涨幅2.4%。(完)

(整理 杜明霞；审校 徐文焰)

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