《路透晚报》--12月29日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行总裁黑田东彦预计明年国内经济将稳步复苏--日经

日本经济新闻报导，日本央行总裁黑田东彦表示，随着全球不利因素消退，他预计日本经济明年将稳步复苏；此番言论令市场更加认为日本央行在可预见的未来不会扩大刺激举措。黑田东彦在日经周四刊出的专访中表示，“必要时我们可以采取许多举措”来刺激经济增长。

--日本一位委员在12月会议上主张上调收益率目标

周四公布的日本央行12月19-20日会议意见摘要显示，一位委员在会上表示，央行应灵活对待上调债券收益率(殖利率)目标，并允许长期利率上升，如果这种情况反映的是经济好转。日本央行在12月会议上经投票决定维持收益率目标不变。

--韩国外汇官员告诫市场慎对当前汇价，淡化财长言论

韩国负责外汇市场的政府官员提醒交易商不要过度推低韩元，突显出政府担心韩元在新年前的淡静市况中出现过度下跌。在他的评论之前，韩国企划财政部长官柳一镐稍早表示，韩元兑美元的贬值速度不是太快。担心这番言论可能令外界误以为政府对韩元目前的疲势感到放心，上述未具名的官员称，财长是想指出这样的跌势和其他新兴货币相符。

--韩国央行2017年将维持宽松货币政策，预计仍存在产出缺口

韩国央行表示，计划2017年维持宽松货币政策，以支持经济复苏并推动通胀率达到2%的央行目标。央行补充说，经济面临来自政治不确定性的下行风险，尤其是涉及总统朴槿惠亲信干政丑闻的调查。在汇率波动方面，韩国央行表示，如果金融市场意外出现临时冲击，将寻求举措予以缓解。

--英国12月房价增速超预期，但来年涨幅料受限

全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)公布，12月英国房价涨幅超预期，但经济不确定性可能将导致2017年上涨步伐受限。Nationwide称，英国12月房价较上年同期上涨4.5%，涨幅高于11月的4.4%。路透调查分析师预估为仅上涨3.8%。

--高田或将支付多达10亿美元，了结美国的刑事调查

华尔街日报(WSJ)报导称，日本汽车零部件生产商高田接近同美国司法部达成和解，料将支付最多达10亿美元，以解决与其存在隐患的气囊气体发生器相关的犯罪行为指控。据援引知情人士报导称，最终金额可能接近10亿美元。

[市场摘要]

--日本股市：收低1.3%接近三周低位，归咎美股走软及日圆走强日经指数周四收于近三周低位，因美股走软及日圆上涨打击市场人气，但高田股价飙升16%，因有消息称该公司有望与美国司法部就有缺陷安全气囊问题达成和解。

日经指数收低1.3%至19,145.14点，为12月9日以来最低收盘点位。

--中国股市：沪综指连三日收跌创逾两个月新低，观望气氛浓厚成交低迷

沪综指连三日收跌，创逾两个月新低，上海A股成交刷新近三个月地量。分析师指出，年底资金面趋紧状况没有改善，盘中又缺乏有号召力的持续热点，投资者普遍持观望气氛，大盘全天维持窄幅波动。沪综指收报3,096.1点，跌6.14点或0.2%。今日上海A股成交1,498亿元人民币，上日为1,542亿元。

--香港股市：小幅收升，受助于大陆资金流入和腾讯控股涨势带动

港股小幅收升，资讯科技(IT)股涨势盖过美股带来的偏空信号影响。美股在隔夜市场创两个月最大跌幅。恒生指数升0.2%报21,790.91点，恒生国企指数涨0.1%报9,312.76点。

--汇市：美元兑日圆跌至两周低点，欧元获得喘息机会

美元兑日圆周四跌至两周低点，反映了美债收益率下跌；美国经济数据逊于预期，打压美元，而且风险偏好减退提振避险日圆。美元兑日圆跌0.8%至116.30。美元指数下跌近0.5%至一周低点。英镑兑美元由两个月低点回升至1.2250美元，但2016年仍恐将录得17%跌幅，为2008年以来最大年线跌幅。美元全线走弱之际，欧元亦获得喘息空间。欧元/美元上涨0.3%至1.0450美元，上日曾跌至低见1.0372。

--欧元债市：意大利公债收益率跌至两周低点，将迎来年内最后一次标债

意大利借款成本降至两周低位，稍后进行的今年最后一次公债标售，被视作测试投资者对意大利债券的胃口，此时正值意大利银行业发生危机。意大利政府定于在今日稍晚标售最多67.5亿欧元债券。意大利10年期公债收益率跌5个基点至1.79%的两周低点。德国10年期公债收益率跌至七周新低0.17%。

--国际油市：美国原油期货下跌，因库存意外增加

原油价格下跌，因数据显示美国最近一周的原油库存意外增加。布兰特原油期货则扳回稍早的部分跌幅。0806 GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货下跌0.21美元，或0.39%，报每桶53.85美元。布兰特原油期货 略涨0.08美元，或0.14%，报每桶56.30美元。

--全球金市：金价或将录得一个月最大涨幅，因美元下滑

金价涨至两周高位，因美元下滑，但由于预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)明年将有更多次升息举措，金价涨势受限。0807GMT，现货金涨0.62%至每盎司1,149.05美元，盘中一度触及12月14日以来高点每盎司1,149.84美元。

--金属期市：沪铜走升，因投机客在年底前加仓

上海期铜在亚洲尾盘走升，逆转稍早跌势，因投机客在年底前加仓。上海期货交易所主力期铜收高0.61%至每吨45,810元人民币。0811GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.13%至每吨5,538美元。(完)