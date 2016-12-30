《路透晚报》--12月30日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--原油和金属2016年涨幅可观，受益于减产及需求前景

原油、橡胶和金属2016年料以强劲涨幅收官，结束近几年的年度跌势，这受益于产量下降以及预期需求上升。指标期锌、螺纹钢和橡胶今年均上涨约60%，布兰特原油涨逾50%。

展望后市，路透调查显示油价到2017年底料逐步升向每桶60美元。然而，金价2017年的前景偏空，原因是美元上涨及利率上升前景加上股市强劲，将压制对黄金的需求。

--2016年并购交易规模创纪录第三高，企业变革促成众多跨界收购

2016年的大型交易具有空前变革意义。一些大型企业不甘被疲弱经济增长局面拖后腿，广为寻找新的扩张渠道，从而促成了一笔笔与其核心业务沾边领域的重大收购交易。受此推动，2016年成为有史以来并购交易规模第三大的年份，仅次于2015年和2007年。

根据汤森路透初步数据，2016年全球并购规模降至3.6万亿美元，较上年的纪录高位减少17%，而并购案件数仍基本持平，为44,688件。尽管2016年全球突显地缘政治不确定性，但全年的跨境并购活动依然占到总体并购交易的近40%，反映出公司继续将业务触角扩展到它们的核心市场之外。

--2016年全球股权融资规模下滑，银行业者对前景持谨慎态度

2016年全球股权融资规模下降超过四分之一，受地缘政治冲击、以及多宗首次公开发行(IPO)失败的影响，而2017年的前景看起来也摇摆不定。汤森路透股权资本市场(ECM)截至12月28日的数据显示，2016年企业的股权融资规模为6,489亿美元，2015年为8,730亿美元。通过IPO筹得的资金规模下降了近三分之一，为1,306亿美元，尽管今年后期股指触及纪录高位。

--欧盟批准救助计划，西雅那银行将发债150亿欧元--报载

多家报纸周五报导称，意大利西雅那银行(Banca MPS)计划明年发债150亿欧元(158亿美元)，以重建流动性及提振投资者信心。意大利政府目前正在为西雅那银行安排纾困，其发债将由政府担保支持。共和报(La Repubblica)指出，西雅那银行将以债券及商业票据形式发债，其中三分之一为短天期，其余为三年到期。

--韩国12月CPI年率降至9月以来最低，因水电燃气价格下降

韩国周五公布的数据显示，12月通胀年率小幅降至9月以来最低，由于水电燃气的价格进行了调整。统计局公布，12月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.3%，低于前月修正后的增长1.5%，但符合路透调查中分析师的预期。

--本田将在美国召回近65万辆Odyssey小型厢式车

日本本田汽车称，将在美国召回近65万辆2011-2016年款奥德赛(Odyssey)小型厢式车，因第二排座椅在发生碰撞事故时可能无法锁定。本田的美国部门表示，尚未有与此问题相关的人员受伤和车内物品撞坏的报告。

--官员称特朗普上台后可能撤销奥巴马对俄罗斯的制裁令

美国一位高级官员称，当选总统特朗普有可能会撤销现任总统奥巴马针对俄罗斯的行政命令，甫一上任便允许俄罗斯情报官员返回美国，但这是不妥当的。

[市场摘要]

--日本股市：在震荡交投中跌至三周低点，但年线实现五连涨日经指数周五在震荡交投中跌至三周低点，投资者在2016年最后一个交易日针对近期涨势了结获利，但日股年线勉力小幅收高。日经指数收低0.2%至19,114.37点，为12月9日以来最低收盘点位。

--中国股市：沪综指小幅收升结束2016年交易，但全年跌幅仍逾一成

沪综指小幅收升，终结三连跌并收官2016年交易，但全年仍录得逾一成跌幅。分析师指出，年底股市资金面仍偏紧，且市场人气相当谨慎，投资者节前已无心恋战，股指维持窄幅波动，整体交投仍在低位水平。沪综指收报3,103.64点，涨7.54点或0.24%，全日波幅不足19点；该指数2016年累计下挫12.3%。今日上海A股成交1,516亿元人民币，上日为1,498亿元。

--香港股市：恒指今日收高1.0%，但2016年交投震荡全年大致收平

港股涨约1%，但主要股指2016年全年震荡收平，受英国公投退出欧盟和特朗普赢得美国总统大选的影响。今年最后一个交易日，恒生指数涨1.0%至22,000.56点，恒生国企指数涨0.9%至9,394.87点。但2016年整年，港股主要股指大致收平。

--汇市：欧元跳涨但美元下滑，临近假期市场交投清淡

欧元跳涨至三周高位，市场交投淡静，但今年全年或下跌，因外界预期美国总统当选人特朗普的政策将提振通胀，并促使美联储更频繁加息。欧元兑美元一度短暂跳涨至12月8日以来最高位1.0700，最新报1.0520美元，涨0.3%。

--国际油市：油价料创2009年以来最大年度百分比涨幅，受减产协议提振

油价料将创下2009年以来最大年度百分比涨幅，OPEC和非OPEC产油国达成减产协议，给油价提供支撑。0746 GMT，美国原油期货上涨0.23美元至每桶54.00美元；近月布兰特原油期货上涨0.31美元至每桶57.16美元。

--全球金市：金价上扬，将以逾9%的年涨幅结束连续三年的年线跌势

金价2016年有望涨逾9%，为四年来首次录得年度涨幅；在周五今年最后一个交易日亦略微上扬，受益于美元走软。0639GMT，现货金涨0.2%报每盎司1,160.42美元，稍早曾触及逾两周高位1,163.14美元。金价本周涨约2.5%，有望创6月初以来最大单周涨幅。

--金属期市：疲弱美元扶助伦铜小幅上涨，获利了结打压沪铜下滑

美元走软扶助伦敦期铜上涨，但主力沪铜合约下滑，因先前涨势引发获利了结。0700 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小涨0.6%至每吨5,520美元。上海期交所主力期铜合约下滑0.15%，至每吨45,500元人民币。(完)