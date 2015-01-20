光大证券去年净利增九倍 因乌龙事件负面消除及营收增长

新世界发展以逾40亿港元中标长沙湾商贸地 属预期上限
路透香港5月10日 - 香港政府周三宣布，一幅位于九龙长沙湾的商贸用地，由本地主要发展商--新世界发展以约40.29亿港元中标，为市场预期上限。这亦是该公司三个月内在同区投得的第二幅商贸用地。
路透上海1月20日 - 曾因“自营乌龙事件”受罚逾5亿元人民币的中国光大证券(601788.SS)周二公布，2014年实现净利润20.7亿元，较上年增逾九倍。因罚款因素消除，且去年证券市场量价齐升，带动自营等多项业务收入大幅增长。
对于业绩暴增的原因，光大证券称，“816事件”缴纳罚没款的负面影响逐渐消除，受限业务陆续恢复。同时，去年经纪业务、信用业务、资管业务、自营业务收入均较上年取得大幅增长。
光大证券于2013年8月16日错误生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元人民币，实际成交72.7亿元，集中买单促使大盘出现异动，沪综指.SSEC瞬间暴涨逾5%。当日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7,130手股指期货合约。
事后，中国监管层认定光大证券为内幕交易，且该券商因内部交易、信息误导等多项违法违规行为被处以5.23亿元罚款，且相关责任人被予以终身证券市场禁入等处罚。另外，中国股市沪综指.SSEC2014年全年劲扬五成，录得五年来最佳表现。
光大证券同日公告，获准成为上交所股票期权交易参与人。此前媒体称逾10家券商入围首批期权做市商。
光大证券周一收报24.34元，三个月来累计上涨141.7%。(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
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