光大控股联同母公司收购大新金融中心商厦 涉资100亿港元

路透香港2月26日 - 中国光大集团的香港分支--光大控股(0165.HK)宣布，联同母公司收购港岛甲级商厦大新金融中心全幢物业，涉资100亿港元。

光大控股周四晚间的声明称，其及光大香港拟持有该物业作长期投资及办公室，并作为光大香港之总部，而任何剩余空间将出租予其他租户。

光大香港为光大控股的控股股东，持股约49.74%。光大香港与光大控股将以合营企业方式持有该物业，应占权益分别为83.33%及16.67%。

卖方爪哇控股(0251.HK)周五停牌，待刊发有关出售大新金融中心的公告，停牌前周四收市价报16.58港元。

大新金融中心于1991年落成，乃位于香港湾仔告士打道108号之甲级商业大厦，整个物业包括39层之商业大厦及158个停车位，土地面积约为26,705平方尺及总楼面面积约为400,113平方尺。

光大控股除了对光大证券(601788.SS)和光大银行(6818.HK)(601818.SS)持股之外，本身亦专注于基金业务，截至去年中旗下30个基金募资总额达517亿港元。

香港时间10:13，光大控股升1.38%，报14.66港元；大市恒生指数.HSI则升1.82%。（完）

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