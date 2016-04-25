光大控股联手富泰资产管理收购地拉那国际机场

路透香港4月25日 - 中国金融控股企业--光大控股(0165.HK)周一宣布，将联合富泰资产管理有限公司收购阿尔巴尼亚首都机场的特许经营者--地拉那国际机场；交易完成后，合营公司将接管地拉那国际机场的特许经营权至2025年。

光大控股的新闻稿称，与富泰资产管理组成合营并专门投资于全球机场的公司Keen Dynamics Limited（KDL），但没有披露收购作价。今天宣布的投资项目地拉那国际机场，是阿尔巴尼亚最重要的交通枢纽，亦是欧洲增长最快的机场之一。该机场的乘客人数从2005年的60万，增加至2015年的200万，显示阿尔巴尼亚的经济发展迅速。该机场的经营权可延后两年至2027年，惟有待阿尔巴尼亚政府批准。

＂光大控股正在筹建光大海外基础设施基金，并放眼全球基础建设的机会，这次收购地拉那国际机场乃重要的第一步。作为该基金的控股平台，KDL在交易完成后将会全权管理地拉那国际机场。＂光大控股首席执行官陈爽表示。

他指出，自联手投资中国飞机租赁集团控股有限公司，光大控股和富泰资产管理乃长期合作伙伴。是次合作结合了光大控股的财政资源和网络，以及富泰资产管理在挑选海外机场作投资的专业知识，带来巨大协同效应，并相信可为公司和股东带来稳定的现金流和良好的投资回报。

中国现为阿尔巴尼亚第三大贸易伙伴。中国国务院总理李克强及阿尔巴尼亚总理埃迪·拉马在2015年11月举行的第四次中国--中东欧国家领导人会晤上，承诺提高两国在基础设施建设方面的合作。中国支持国内企业积极参与阿尔巴尼亚的经济发展，阿尔巴尼亚亦同时致力扩大两国在农业贸易及旅游业方面合作，并计划简化中国旅客的入境签证安排。是次收购亦是集团因应国家一带一路政策，物色优良基础设施投资机会的企业战略之一。（完）