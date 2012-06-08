光大银行正在重启H股IPO--报载

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海6月8日电---中国证券报周五报导,中国光大银行(601818.SS)正在重启H股IPO(首次公开发行),希望发行不超过40亿股H股,定价区间为每股3.8港元上下,考虑到绿鞋安排(超额配售权),总发行规模预计为175亿港元,有望7月下旬或8月初登陆香港交易所.
报导引述投行人士表示,目前香港市场疲弱,虽然光大银行此次主动压缩融资规模,但融资规模能否如愿仍存在较大变数.
去年光大银行曾数度推迟了高至60亿美元的H股IPO.截至一季度末,光大银行的核心资本充足率仅为7.89%,低於8.5%的监管线.预计完成H股发行後,核心资本充足率将提升1.3个百分点左右,超过9%.
光大银行A股周四收报2.83元人民币,过去一个月下滑7.82%.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
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