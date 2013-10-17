光大银行第三次尝试赴香港上市

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京/香港10月16日 - 中国光大银行(601818.SS)已经获得监管机构批准赴境外发股，这是中国中型银行业者应对更加严格的“巴塞尔III”资本规定所作的努力之一。
该行周三向交易所提交的文件称，其目前正在等待港交所的上市批准。
这是光大银行第三次尝试在香港发行股票，之前在2011和2012年的两次尝试均被搁置。
目前暂时未获得光大银行方面的进一步评论，文件中也未说明该行计划发行的股数和价格。汤森路透旗下的新闻与分析机构IFR在6月曾报导称，光大银行计划通过招股筹资30-40亿美元。
根据文件，中国证监会批准光大银行在境外最多发行120亿股普通股。
光大银行在上海挂牌的股票周三收报2.81元人民币，今年以来下跌7.9%，同期沪深300指数.CSI300下滑4%。(完)
(编译 徐文焰；审校 李婷仪)
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