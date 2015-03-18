光大银行称研究将理财业务设独立子公司 尚无分拆上市计划

中国无意通过货币贬值提升竞争力 将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透上海3月18日 - 在中金公司研究报告指一些上市银行有意分拆理财业务并谋求上市后，中国光大银行(601818.SS)(6818.HK)周三刊登澄清公告称，该行正研究将理财业务设立独立子公司，目前该行没有分拆资产上市的计划。
公告指出，该行按照监管机构的政策导向，正在研究推进理财业务改革试点，包括设立独立子公司。该事项尚需履行内部审议决策程序，以及报请监管机构审批，存在不确定性。该事项不会对公司未来的经营业绩产生重大影响。
据中国证券报周三报导，中金近日发布研究报告称，商业银行将分拆资产上市，最快二季度启动。已有部分银行获准分拆某项特定业务，未来将采取“先分拆-再引资-最后上市”的路径。报告预计，光大银行、平安银行(000001.SZ)率先试点理财业务分拆，兴业银行(601166.SS)可能率先尝试拆分互联网金融相关业务。
平安银行和兴业银行目前尚未对资产分拆事宜作出正式回应。
光大银行A股周二收报4.42元人民币，大涨4.25%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。
路透香港5月8日 - 最新数据显示，自全球金融危机以来，中国银行业者借西方同业高风险业务收缩之机，大幅扩张在海外的支付和贸易网络。