光大银行决定暂缓赴港IPO

路透北京8月27日电---中国光大银行(601818.SS)公告称,将暂缓H股首次公开发行(IPO)进程,待市场出现较好窗口时,再考虑重启发行工作;且调整利润分配方案.有分析指出,此举意味在外部融资渠道关闭,光大银行未来或通过降低分红寻求内部"挖钱".

对於暂缓赴港IPO的原因,光大银行周日晚间公告称,受全球经济复苏放缓、欧债危机问题频发等因素影响,资本市场持续低迷,银行估值普遍偏低,考虑股东利益,该行因而做出上述决定.

光大银行H股上市去年6月获得证监会批准,至今一年有余.此间香港市场整体市况不佳,港股一级市场投资者心态谨慎,这让光大银行一再将上市窗口延後.

中国证券报周一报导引述投行人士认为,上市进程反复延後,可能让投资者更加怀疑公司本身的投资价值.这可能给光大银行带来更多负面影响.

报导另援引分析人士透露,由於港交所规定的有关公司财务审计有效时间是6个月,所以在向交易所提交上市材料後,一般在半年时间完成上市计划.如果申请延後上市,申请人需要重新提交上市申请,已经缴纳的首次上市费也将不退还,需要再次付费.

光大银行上周六并发布了新修订的利润分配政策,新政策规定,除特殊情况外,该行在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少於该行当年度实现的可分配利润的百分之十.

而在2011年5月20日公布的《中国光大银行股份有限公司未来三年股息分配政策》中,光大银行明确提出2011、2012和2013年三年股息分配金额为相关年度审计後的净利润的30%-40%之间.

中证报引述分析人士称,"从净利润30%至40%的股息分配"转为"现金分红不低於10%",这无疑是一个更为宽松的利润分配方案,公司既然从市场融不到钱,通过降低分红来补充资本符合逻辑.

数据显示,光大银行上半年实现归属於上市公司股东的净利润129.2亿元,同比增长40.28%.

光大银行上周五收报2.74元人民币,过去一个月累计上涨1.48%.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。