光大控股与IDG合资产业基金投资约20亿元人民币于银联商务

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月20日 - 中国光大集团的香港金融业务分支--光大控股(0165.HK)周四称，其与IDG资本合资的产业基金投资约20亿元人民币于中国互联网支付公司银联商务，并成为第二大股东。
据光大控股提供的新闻稿，该公司与IDG资本合作成立的“光际资本产业基金”出资约20亿元战略投资于银联商务有限公司，在董事会获得席位，并将深入参与银联商务的整合。
银联商务为中国最大的银行卡收单机构及排名第三的互联网支付公司。
上月，光大控股宣布以约18.3亿元悉数出售其在银联商务的9.34%股权，估计录得约6.34亿港元的税前收益。银联商务由中国银联控股，买方为光际谘询（北京）有限公司。
央行今年初对第三方支付行业备付金管理乱象祭出重拳。7月下旬，央行再对通联支付、银联商务处以罚款，称其存在未落实商户实名制、变造银行卡交易信息、为无证机构提供交易接口、通过非客户备付金账户存放并划转客户备付金等严重违规现象。
光际资本在今年初开始启动，6月底正式宣布成立，至今完成累计投资额约100亿元，投资项目涉及多个国家和市场，包括此前控股投资上海电影艺术学院。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。