光大控股与IDG合资产业基金投资约20亿元人民币于银联商务

路透香港10月20日 - 中国光大集团的香港金融业务分支--光大控股(0165.HK)周四称，其与IDG资本合资的产业基金投资约20亿元人民币于中国互联网支付公司银联商务，并成为第二大股东。

据光大控股提供的新闻稿，该公司与IDG资本合作成立的“光际资本产业基金”出资约20亿元战略投资于银联商务有限公司，在董事会获得席位，并将深入参与银联商务的整合。

银联商务为中国最大的银行卡收单机构及排名第三的互联网支付公司。

上月，光大控股宣布以约18.3亿元悉数出售其在银联商务的9.34%股权，估计录得约6.34亿港元的税前收益。银联商务由中国银联控股，买方为光际谘询（北京）有限公司。

央行今年初对第三方支付行业备付金管理乱象祭出重拳。7月下旬，央行再对通联支付、银联商务处以罚款，称其存在未落实商户实名制、变造银行卡交易信息、为无证机构提供交易接口、通过非客户备付金账户存放并划转客户备付金等严重违规现象。

光际资本在今年初开始启动，6月底正式宣布成立，至今完成累计投资额约100亿元，投资项目涉及多个国家和市场，包括此前控股投资上海电影艺术学院。（完）