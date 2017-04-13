光大国际拟分拆绿色环保业务上市 集资高至38亿港元

路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司(0257.HK)宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。

光大国际为中国光大集团的环保业务分支，公司公告称，预期全球发售将予提呈的光大绿色环保股份总数为5.6亿股（相当于已发行股本的28%），若超额配股权获悉数行使则增至6.44亿股。预期招价区间介乎5.18-5.9港元。

假设超额配股权未获行使，光大绿色环保在完成全球发售后的已发行股份总数为20亿股，市值将介乎103.6-118亿港元。

光大国际合资格股东，每持有81股光大国际股份可认购一股光大绿色环保股份。光大绿色环保股份将不会成为合资格参与沪港通或深港通的证券，中国法律顾问已确认，光大国际的港股通股东将不能认购优先发售项下的光大绿色环保股份。

完成分拆后，光大国际在光大绿色环保的持股比例将摊薄至72%（假设超额配股权未获行使）及69.1%（假设超额配股权获悉数行使）。

光大国际周三收报10.88港元，过去一个月及三个月分别升约3%及20%。（完）

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