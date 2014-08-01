光大集团重组改革方案获批 属政府主导下的国有资产变更行为

中国治理保险乱象更要有“问责清单” 严防内外勾结干扰监管--新华
路透北京4月24日 - 针对保监会近日下发通知要求严防严管严控保险市场违法违规行为，新华社周一发表评论称，治理保险乱象，既要有“风险清单”，更要有“问责清单”；监管者则应切实负起监管责任，严防监守自盗，并对一切违法行为敢于亮剑，严防内外勾结干扰监管工作正常进行。
路透北京8月1日 - 中国光大银行股份有限公司(6818.HK)(601818.SS)今日公告称，日前，其母公司光大集团重组改革方案已获国务院批准，由国有独资企业改制为股份制公司，财政部和中央汇金投资有限责任公司发起设立，此次重组改革属于政府主导下的国有资产变更行为。
公告显示，光大银行母公司中国光大（集团）总公司将更名为“中国光大集团股份公司”，财政部以中国光大（集团）总公司的股权、中国光大集团有限公司（光大香港）的股权、财政部对中国光大（集团）总公司享有的债权本息作为出资。
汇金公司以持有的90亿股光大银行的股份、中国光大实业（集团）有限责任公司的股权及承接的中国人民银行再贷款本息作为出资。重组改制后，中国光大（集团）总公司（包括境外分支机构）全部资产、负债、机构和人员由中国光大集团股份公司承继。
公告称，公司将配合汇金公司和中国光大（集团）总公司按照法律法规的规定推进重组改革的相关工作，并履行后续的相关程序。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京4月24日 - 中国股市沪综指周一收跌1.4%至逾三个月新低。分析师指出，今日大盘低开后迅速下探并维持低位震荡。盘中个股普跌，尾市在权重股奋力护盘下，跌幅有所收窄。近期国内外市场不确定性风险加大，加之市场热点匮乏，资金避险情绪升温，料大盘将继续震荡寻底。
路透北京4月24日 - 中国人民银行参事盛松成称，房价和汇价与经济社会的稳定、发展息息相关，保持汇价相对稳定、抑制房价泡沫和防止房地产市场大起大落非常重要，房地产可以借鉴汇率调控的经验，注意供需结合、引导预期和从全局出发。