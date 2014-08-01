光大集团重组改革方案获批 属政府主导下的国有资产变更行为

路透北京8月1日 - 中国光大银行股份有限公司(6818.HK)(601818.SS)今日公告称，日前，其母公司光大集团重组改革方案已获国务院批准，由国有独资企业改制为股份制公司，财政部和中央汇金投资有限责任公司发起设立，此次重组改革属于政府主导下的国有资产变更行为。

公告显示，光大银行母公司中国光大（集团）总公司将更名为“中国光大集团股份公司”，财政部以中国光大（集团）总公司的股权、中国光大集团有限公司（光大香港）的股权、财政部对中国光大（集团）总公司享有的债权本息作为出资。

汇金公司以持有的90亿股光大银行的股份、中国光大实业（集团）有限责任公司的股权及承接的中国人民银行再贷款本息作为出资。重组改制后，中国光大（集团）总公司（包括境外分支机构）全部资产、负债、机构和人员由中国光大集团股份公司承继。

公告称，公司将配合汇金公司和中国光大（集团）总公司按照法律法规的规定推进重组改革的相关工作，并履行后续的相关程序。（完）

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(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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