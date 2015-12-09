光大证券递交H股IPO申请 计划后年分拆香港业务

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透上海12月9日 - 中国大型券商--光大证券(601788.SS)周二晚间在香港联交所刊登H股的初步申请材料，启动H股首次公开发行（IPO）程序。光大证券在申请材料中提及，拟于2017年1月或之后通过香港联交所分拆其香港业务。
光大证券指出，届时公司计划将目前的光证国际、新鸿基金融集团及任何可能收购的其他香港业务分拆。该计划将使光大证券能够募集资金并提升香港业务平台在海外投资者、业务伙伴及客户的声誉。
光大证券于2010年11月成立光证金控，布局海外业务，2011年5月收购光证（国际）51%的股权，并在今年6月斥资近41亿港元收购新鸿基金融集团70%股权。
光大证券(香港)、美银美林及瑞银UBSG.VX负责光大证券此次H股IPO。据光大证券此前公告，拟发行至多6.8亿H股，并授予簿记管理人不超过1亿股H股的超额配售权，募集资金用于支持公司境内外业务发展及投资。业内估计其融资额高至25亿美元。
光大证券周三早盘报22.45元，涨0.31元或1.4%。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。