光大证券递交H股IPO申请 计划后年分拆香港业务

路透上海12月9日 - 中国大型券商--光大证券(601788.SS)周二晚间在香港联交所刊登H股的初步申请材料，启动H股首次公开发行（IPO）程序。光大证券在申请材料中提及，拟于2017年1月或之后通过香港联交所分拆其香港业务。

光大证券指出，届时公司计划将目前的光证国际、新鸿基金融集团及任何可能收购的其他香港业务分拆。该计划将使光大证券能够募集资金并提升香港业务平台在海外投资者、业务伙伴及客户的声誉。

光大证券于2010年11月成立光证金控，布局海外业务，2011年5月收购光证（国际）51%的股权，并在今年6月斥资近41亿港元收购新鸿基金融集团70%股权。

光大证券(香港)、美银美林及瑞银UBSG.VX负责光大证券此次H股IPO。据光大证券此前公告，拟发行至多6.8亿H股，并授予簿记管理人不超过1亿股H股的超额配售权，募集资金用于支持公司境内外业务发展及投资。业内估计其融资额高至25亿美元。

光大证券周三早盘报22.45元，涨0.31元或1.4%。（完）