光大银行H股首日挂牌弃守招股价

路透香港12月20日 -今年香港集资额最大的中国光大银行(6818.HK)H股周五首日在联交所挂牌表现欠佳，弃守招股价，国内资金面紧张的忧虑影响市场对这家中型银行的看法审慎。

光大银行H股今日低开后，盘中最多曾跌5%至3.78港元的低点，最高亦只与招股价持平。香港时间15:11报3.82港元，低招股价4%。

光大银行(601818.SS)之前两度拟启动在港上市，均因遇上市场大幅波动无功而返。本次在香港招股反应平淡，招股价3.98港元为参考区间中低端，集资202.2亿港元。

本周以来，中国银行间市场在多因素叠加下，资金面紧张情势不断加剧。市场利率大幅上行。

“光大银行H股并不是特别便宜。”泽源资本管理管理合伙人李匆表示。

他称，金融股目前受压，因中国同业拆借利率近期上升不少。

此前上市的徽商银行(3698.HK)和重庆银行(1963.HK)也只在接近或低于招股价范围徘徊。

光大银行A股(601818.SS)周五收低4%，报2.67元人民币。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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