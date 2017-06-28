光大证券修订H股募集资金用途 境外业务资金比例削逾三分之二

路透香港6月28日 - 中国光大证券股份有限公司(601788.SS)(6178.HK)周三公布，拟变更部份去年H股上市募集资金的用途，将用于现有境外业务及投资的资金比例削逾三分之二，仅11%用于这方面，并将资金转为发展资本中介业务，以满足客户的投融资需求。

光大证券公告称，去年其H股首次公开发行（IPO）集资净额约87亿港元，其中用于资本中介业务及现有境外业务的运营以及境内外平台的非内生性扩张用途各占35%。为提高募集资金使用效益，公司拟将用于资本中介业务的资金比例提升至59%，而用于境外业务等的比例则相应降至11%。用于财富管理业务以及机构证券服务业务，及营运资金、后台系统的搭建及其他一般企业用途的资金比例则分别仍为20%及10%。