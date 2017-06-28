光大证券修订H股募集资金用途 境外业务资金比例削逾三分之二

人民币兑美元收涨创逾七个半月新高 汇率新均衡位置明显上移
路透北京/上海6月29日 - 人民币兑美元即期周四收盘大涨逾200点创逾七个半月新高，为连续第四日收涨，盘中则一度大涨270点至6.7722，为去年11月9日以来新高；中间价亦升至两周高点。本周四个交易日已经累积上涨1,400点。
路透香港6月28日 - 中国光大证券股份有限公司(601788.SS)(6178.HK)周三公布，拟变更部份去年H股上市募集资金的用途，将用于现有境外业务及投资的资金比例削逾三分之二，仅11%用于这方面，并将资金转为发展资本中介业务，以满足客户的投融资需求。
光大证券公告称，去年其H股首次公开发行（IPO）集资净额约87亿港元，其中用于资本中介业务及现有境外业务的运营以及境内外平台的非内生性扩张用途各占35%。为提高募集资金使用效益，公司拟将用于资本中介业务的资金比例提升至59%，而用于境外业务等的比例则相应降至11%。用于财富管理业务以及机构证券服务业务，及营运资金、后台系统的搭建及其他一般企业用途的资金比例则分别仍为20%及10%。
公司解释，资本市场以上市证券为标的的融资类业务需求较大，公司经营层审时度势，加大了资本中介业务的拓展力度。此外，公司境内储备项目较多，资金需求量大，因此加大了境内业务发展的资金投向，以优化资金使用效率，使得投资者利益最大化。
光大证券H股周三早盘初段下跌0.93%，其A股则跌0.33%。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透北京6月29日 - 中国财政部周四表示，实施收费目录清单管理是一项长期工作，下一步财政部将实施动态管理，在政策执行过程中收费基金项目和政策内容发生变化时，财政部和省级财政部门将及时更新收费目录清单。
路透6月29日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:13时，1港元=0.86846人民币)