光大控股以2.84亿坡元认购英利国际股份及可换股证券

路透香港6月30日 - 中国金融控股企业--光大控股(0165.HK)周一宣布，将斥资合共2.84亿坡元（约17.61亿港元）认购新加坡房地产商英利国际置业(YING.SI)的股份及可换股证券。

光大控股的声明称，将通过其间接附属公司Everbright Hero按每股0.26坡元作价认购3.81亿股英利股份，相当于经扩大后已发行股本约14.9%，总代价9,906万坡元。

同时，Everbright Hero分两批认购本金额共1.85亿坡元的英利可换股证券。可换股证券附带利息，发行日起至三周年期间息率为为8.75%；第三至五年的息率为9.5%；第五年起息率按年利率9.5%加适用五年期美国国库券利率加年利率5%，每五年重订一次。可换股证券之换股价为每股0.318坡元。

此外，光大控股与英利订立不具法律约束力之框架合作谅解备忘录，光大控股将向英利提供财务顾问支援、协助英利于重庆以外地区之中国主要一二线城市进行开发、英利将向光大控股本公司（或其第三方业务伙伴）提供施工及资产管理服务等。

光大控股表示，认购英利股份为集团带来策略性投资良机，可扩大其业务及收入基础，并可进一步开发其资产管理平台。

光大控股上周五收报10.42港元，过去一个月累计跌4%。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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