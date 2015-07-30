光大集团增持光大银行1.27亿股H股 拟继续择机增持

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月30日 - 中国股份制银行--光大银行(601818.SS)(6818.HK)周四公告称，主要控股股东光大集团自7月17日至29日通过港股通买入方式增持该行H股1.27亿股，未来六个月内拟继续在二级市场择机增持。
公告显示，本次增持后，光大集团持有光大银行普通股股份数为111.84亿股，占已发行普通股总股份的比例由23.69%上升至23.96%。
中国股市此前大幅波动，中国财政部本月初表示，股市异常波动期间，财政部承诺不减持所持有的上市公司股票，并要求中央管理的国有金融企业不减持所持有的控股上市公司股票，支持国有金融企业在股价低于合理价值时予以增持。
据香港联交所权益披露显示，中央汇金7月21日亦曾在场内增持606.1万股光大银行H股，涉资约2,146万元人民币。
光大银行A股周三收报4.70元，近一个月累计下跌6.93%；H股收报4.36港元，近一个月累计下跌8.64%。（完）
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(发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。