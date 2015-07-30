光大集团增持光大银行1.27亿股H股 拟继续择机增持

路透上海7月30日 - 中国股份制银行--光大银行(601818.SS)(6818.HK)周四公告称，主要控股股东光大集团自7月17日至29日通过港股通买入方式增持该行H股1.27亿股，未来六个月内拟继续在二级市场择机增持。

公告显示，本次增持后，光大集团持有光大银行普通股股份数为111.84亿股，占已发行普通股总股份的比例由23.69%上升至23.96%。

中国股市此前大幅波动，中国财政部本月初表示，股市异常波动期间，财政部承诺不减持所持有的上市公司股票，并要求中央管理的国有金融企业不减持所持有的控股上市公司股票，支持国有金融企业在股价低于合理价值时予以增持。

据香港联交所权益披露显示，中央汇金7月21日亦曾在场内增持606.1万股光大银行H股，涉资约2,146万元人民币。

光大银行A股周三收报4.70元，近一个月累计下跌6.93%；H股收报4.36港元，近一个月累计下跌8.64%。（完）

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(发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)

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