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中国财经 | 2016年 8月 5日 星期五 11:48 BJT

光大证券获得8名基石投资者参与其高至12亿美元香港IPO--IFR

路透香港8月5日 - 汤森路透旗下IFR周五引述知情人士称，中国大型券商光大证券(601788.SS)获得8名基石投资者参与其高至12亿美元的香港IPO（首次公开发售）。

知情人士并称，该等基石投资者将占整个IPO金额大约70%，其中包括China Shipbuilding Capital、中国建筑工程总公司以及Hengjian International。

光大证券未就路透的查询作出回应。(完)

(编译 雷美珍； 审校 杨淑祯)

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