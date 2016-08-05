光大证券获得8名基石投资者参与其高至12亿美元香港IPO--IFR

中化集团董事长称与中国化工集团合并的报导是谣传
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透香港8月5日 - 汤森路透旗下IFR周五引述知情人士称，中国大型券商光大证券(601788.SS)获得8名基石投资者参与其高至12亿美元的香港IPO（首次公开发售）。
知情人士并称，该等基石投资者将占整个IPO金额大约70%，其中包括China Shipbuilding Capital、中国建筑工程总公司以及Hengjian International。
光大证券未就路透的查询作出回应。(完)
(编译 雷美珍； 审校 杨淑祯)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海1月17日 - 通用汽车旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。