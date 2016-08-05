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中国财经 | 2016年 8月 5日 星期五 13:09 BJT

光大证券获得8名基石投资者参与其高至12亿美元香港IPO--IFR（更新版）

(新增更多细节)

路透香港8月5日 - 汤森路透旗下IFR周五引述知情人士称，中国大型券商光大证券(601788.SS)获得8名基石投资者参与其高至12亿美元的香港IPO（首次公开发售）。

知情人士并称，该等基石投资者将占整个IPO金额大约70%，其中China Shipbuilding Capital、中国建筑工程总公司以及Hengjian International将各认购15亿港元的股份。

此外，中国人寿将承诺8,000万美元的认购额。其他投资者还包括交银国际环球投资以及美国保德信保险公司[PRUXBA.UL]。

光大证券未就路透的查询作出回应。

光大证券计划下周一（8日）开始路演，8月11日定价，将发行6.8亿股股票，指导价区间为每股11.80-13.26港元，相当于2016年预测市账率0.95-1.05倍。

美银美林、光大证券以及瑞银担任IPO的联席保荐人。

光大证券为中国光大集团的分支，其A股周五早盘收跌0.18%，报16.81元人民币。(完)

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

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