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中国财经 | 2015年 7月 14日 星期二 13:39 BJT

光大证券委任三间银行为其安排高至25亿美元香港IPO--IFR

路透香港7月14日 - 汤森路透旗下IFR周二援引知情人士报导称，光大证券(601788.SS)已委任三间银行为其安排高至25亿美元的香港IPO。

IFR报导称，光大证券已聘请自家旗下投资银行--光大证券(香港)、美银美林及瑞银负责该交易，料将于第四季在香港上市。

光大证券没有立即回复路透要求置评该计划的电话及电子邮件。(完)

(编译 于春红；审校 李春喜)

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