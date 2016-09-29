光大控股大融城REITs在深圳挂牌 提供私募地产基金退出途径

中国监管发力4月表内融资担主角 降杠杆在路上政策中性基调难改（更新版）
路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。
路透香港9月29日 - 中国光大集团于香港的金融业务分支--光大控股(0165.HK)周四称，旗下大融城REITs在深圳证券交易所正式挂牌，提供私募地产基金进阶版进出途径。
大融城REITs（首誉光控-光控安石大融城资产支持专项计划）是重庆观音桥大融城购物中心为底层资产，并以其未来租金与其他经营收入带来的现金流为还款来源设计的资产证券化产品。基金管理人为光控安石，计划管理人为首誉光控。
该产品吸引了包括银行、券商、基金、信托等多家机构竞标投资，其中优先级A档13亿元人民币最终发行利率为3.8%，优先级B档3亿元最终发行利率为4.3%，刷新业内同类型产品最低利率纪录。
光大控股表示，大融城REITs是在国内现有制度下，充分借鉴国际REITs及境内资产证券化产品的设计与发行经验，实现了将交易所挂牌REITs产品作为私募地产基金进阶版退出途径，为将来市场化操作符合国际标准的公募REITs奠定了坚实基础，开创国内商业地产“PERE+REITs”战略模式的先河。
“大融城”品牌是由光大安石投资成功创立并打造的商业地产品牌，旗下运营及在建商业项目共8个，建筑面积合计已近百万方，正以北京、上海、重庆为核心在全国范围内发展。
光大安石是光大控股旗下唯一的地产投资平台，目前累计完成投资并管理房地产基金规模逾700亿元，投资管理近百个项目。
首誉光控的股东为中邮基金与光大控股，截至目前所存续的受托管理规模总额达876亿元。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。
路透香港5月12日 - 鉴于地产发展商提供的按揭贷款正加速增长以及部分发展商在买地及发展项目时进行高杠杆融资，香港金融管理局（HKMA）周五宣布自6月起收紧银行予地产发展商的贷款比率，以加强信贷风险管理。
路透北京5月12日 - 中国国家发展改革委日前发布“关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见”称，今年要坚定不移处置“僵尸企业”，以更加严格的标准坚决淘汰落后产能，2017年6月底前依法彻底取缔“地条钢”产能。