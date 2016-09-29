光大控股大融城REITs在深圳挂牌 提供私募地产基金退出途径

路透香港9月29日 - 中国光大集团于香港的金融业务分支--光大控股(0165.HK)周四称，旗下大融城REITs在深圳证券交易所正式挂牌，提供私募地产基金进阶版进出途径。

大融城REITs（首誉光控-光控安石大融城资产支持专项计划）是重庆观音桥大融城购物中心为底层资产，并以其未来租金与其他经营收入带来的现金流为还款来源设计的资产证券化产品。基金管理人为光控安石，计划管理人为首誉光控。

该产品吸引了包括银行、券商、基金、信托等多家机构竞标投资，其中优先级A档13亿元人民币最终发行利率为3.8%，优先级B档3亿元最终发行利率为4.3%，刷新业内同类型产品最低利率纪录。

光大控股表示，大融城REITs是在国内现有制度下，充分借鉴国际REITs及境内资产证券化产品的设计与发行经验，实现了将交易所挂牌REITs产品作为私募地产基金进阶版退出途径，为将来市场化操作符合国际标准的公募REITs奠定了坚实基础，开创国内商业地产“PERE+REITs”战略模式的先河。

“大融城”品牌是由光大安石投资成功创立并打造的商业地产品牌，旗下运营及在建商业项目共8个，建筑面积合计已近百万方，正以北京、上海、重庆为核心在全国范围内发展。

光大安石是光大控股旗下唯一的地产投资平台，目前累计完成投资并管理房地产基金规模逾700亿元，投资管理近百个项目。

首誉光控的股东为中邮基金与光大控股，截至目前所存续的受托管理规模总额达876亿元。（完）