光大控股和暴风科技收购MPS控股权 进军体育业

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透米兰/上海5月25日 - 中国光大控股(0165.HK)和暴风科技(300431.SZ)联手收购意大利体育行销集团MP & Silva(MPS)控股股权，为近来一连串中国企业进军全球体育业的相关交易再添一桩。
MPS在周二声明稿中称，金融服务集团中国光大控股以及网络娱乐公司暴风科技已透过一投资载体取得MPS的65%股份。
但该公司并未进一步公布财务细节。
“股权出售过程中收到许多国际企业及私募股权基金表达的兴趣，竞争很激烈，”MPS执行长Marco Auletta对路透说。
“中国光大控股及暴风科技是合适的合作伙伴，能支持我们在国际上的成长，且有助于我们拓展虚拟现实(VR)等领域，暴风科技在中国VR市场的地位举足轻重。”
Auletta称，管理团队已保留该业务的部分权益，并将与新股东紧密合作以涉足亚洲市场。
一位消息人士此前告诉路透，光大控股和暴风科技将购买MPS的约60%权益，对MPS的估值为略超过10亿美元。另一位消息人士证实了这一估值。
就该交易，瑞银为MP & Silva提供顾问服务，中金公司和在线交易平台DealGlobe担任光大控股和暴风科技的顾问。
MPS分销一系列体育协会和俱乐部的赛事播放权，其中包括意甲足球联赛；MPS总部位于伦敦和新加坡，年营收为6亿美元，成立于2004年。
该交易料将使MPS更有能力在国际范围进行扩张，尤其是在快速发展的中国市场。(完)
(编译 李婷仪/于春红; 审校 白云)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
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