光大证券异常交易案的调查取证基本完成--证监会（更新版）

中国钢铁价格恢复性上涨基础不牢 要密切关注防止价格大起大落--发改委
路透北京3月28日 - 中国钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议昨日召开钢铁去产能工作会议，指出钢铁行业产能严重过剩的基本面仍然没有改变，价格恢复性上涨、效益回升的基础还不牢固，化解钢铁过剩产能的任务依然艰巨。
* 证监会称光大证券案调查取证已基本完成
* 处置方案出台前光大不会减持相关股票
* ETF管理人不存在违法行为
(新增评论和背景)
路透北京8月23日 - 中国证监会发言人周五表示，对光大证券(601788.SS)异常交易案的调查取证工作已基本完成，目前正在移交会内相关部门审理。
该发言人在例行记者会上表示，考虑到该案属于新型案件，为慎重起见，证监会正在组织有关专家进行论证咨询，待相关程序完成后，将尽快公布处理结果。
光大证券上周五爆出自营交易乌龙事件，造成上证综指.SSEC异常波动。证监会和上海证监局随即决定对光大证券采取行政监管措施，暂停其相关业务，并对该公司正式立案调查。
证监会发言人在记者会上确认，已暂停光大证券策略投资部的证券自营业务，并责令其整改和内部责任追究。
“证监会下一步将针对这次事件暴露出来的问题采取措施，进一步改进和加强对证券公司的内控监管。”该发言人表示。
针对部分投资者担心光大证券为弥补资金头寸而抛售股票和债券，证监会发言人指出，此前光大证券已经做出提示性公告，承诺在公告具体处置方案前不会减持相关股票，“到现在为止，我们还没有看到处置方案公布。”
光大证券本周一公告称，在制定并公告处置方案前，不会减持因交易系统事故而购入的股票；对因对冲风险而购入的股指期货空头合约，将由公司自主决定在市场平仓，如有因此而获得的利润，承诺将按依法被认定的责任处理。
**ETF管理人无违法行为**
证监会发言人并称，基金管理人在光大证券事件中不存在违法违规行为。
“上证50ETF和上证180ETF的基金管理人接受并确认光大证券申购ETF的申请符合法律法规和基金合同的规定，并不存在违法违规行为，“该发言人指出。
他表示，证券交易所对光大证券当日的股票交易确认成功，并进行了正常的结算，因此其申购ETF所用的股票有效。
光大证券上周五错误生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元，实际成交72.7亿元。同日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7,130手股指期货合约。
针对部分投资者担心光大事件对国债期货推出造成影响，证监会发言人未直接置评，仅表示目前国债期货推出的各项准备工作正在有序推进。(完)
(发稿 丁琦；审校 张喜良)
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