光大证券自营业务解禁 816自营乌龙事件影响逐步消除

路透上海7月10日 - 因去年“816自营乌龙事件”而被暂停部分业务的光大证券股份有限公司(601788.SS)近日自营业务被解禁，这意味着经过一年的整顿，因816事件所带来的部分业务受限等不利影响正逐步消除，其业务资质已全面恢复。

光大证券周四公告称，公司周三接获证监会通知，中国证监会经核查验收，认为公司已基本完成整改，决定自本周一起解除对公司证券自营业务的限制，恢复受理公司新业务的申请。

光大证券表示，公司将继续完善公司治理和内部控制制度，持续加强合规管理，不断提高风险控制水平，切实规范相关业务行为，有效防止再次发生重大风险事件。

近期，光大证券已取得首批银行间债市做市资质、全国中小企业股转系统首批做市资格等资质。

今年来，光大证券各项业务呈恢复性态势，据刚公布的月度经营数据，光大证券今年上半年净利为2.98亿元。受816事件影响，去年全年光大证券净利下滑73%达2.84亿元。

光大证券在去年8月16日上午错误生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元人民币，实际成交72.7亿元，集中买单促使大盘出现异动，沪综指.SSEC瞬间暴涨逾5%。当日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7,130手股指期货合约。

事后，中国监管层认定光大证券为内幕交易，且该券商因内部交易、信息误导等多项违法违规行为被处以5.23亿元罚款，且相关责任人被予以终身证券市场禁入等处罚。

光大证券周三收报7.79元，过去一个月累计下跌1.3%。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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