光大证券下午停牌 因重要事项未公告

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透上海8月16日 - 上海证交所网站周五公告，中国光大证券(601788.SS)今日下午停牌，因重要事项未公布。今日早盘沪综指出现异常波动，一度意外飙升，有传言称或与光大证券相关误操作有关。
路透目前尚无法联系到光大证券对此进行评论。
中国股市沪综指周五早市出现异常波动，尾盘在权重股集体涨势强劲带领下，一度瞬间大涨逾5%后又迅速回落，早盘最终收升逾3%。午盘目前涨幅续降至不到1%。今日早市收盘，光大证券收涨6.69%，报12.12元。(完）
(发稿 徐永；审校 林高丽)
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路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。