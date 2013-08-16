版本:
中国
中国财经 | 2013年 8月 16日 星期五 13:58 BJT

光大证券下午停牌 因重要事项未公告

路透上海8月16日 - 上海证交所网站周五公告，中国光大证券(601788.SS)今日下午停牌，因重要事项未公布。今日早盘沪综指出现异常波动，一度意外飙升，有传言称或与光大证券相关误操作有关。

路透目前尚无法联系到光大证券对此进行评论。

中国股市沪综指周五早市出现异常波动，尾盘在权重股集体涨势强劲带领下，一度瞬间大涨逾5%后又迅速回落，早盘最终收升逾3%。午盘目前涨幅续降至不到1%。今日早市收盘，光大证券收涨6.69%，报12.12元。(完）

(发稿 徐永；审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐