光大证券去年净利跌近八成

汉德资本同意买下欧洲医用激光设备厂商Fotona
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透北京1月23日 - 中国光大证券(601788.SS)周三发布业绩预告称，去年净利润同比大降近八成，主因“816事件”后遭证监会处罚；且公司处置了部分因该事件产生的存量证券类资产，导致投资收益现较大损失。
刊登在上证所网站的公告并显示，董事会审议通过了公司拟发行至多100亿元人民币，债券期限不超四年的次级债融资方案，所募资金将主要用于补充公司流动资金。董事会并同意聘任薛峰为公司总裁(之前任副总裁）。
公司2013年度业绩预告显示，去年光大证券实现营业总收入约40.66亿元，同比增长11.33%；基本每股收益0.0622元，同比下滑78.79%。
光大证券在去年8月16日上午错误生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元人民币，实际成交72.7亿元，集中买单促使大盘出现异动，沪综指.SSEC瞬间暴涨逾5%。当日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7,130手股指期货合约。
事后，中国监管层认定光大证券为内幕交易，且该券商因内部交易、信息误导等多项违法违规行为被处以5.23亿元罚款，且相关责任人被予以终身证券市场禁入等处罚。
周三光大证券A股收报8.20元人民币，过去一个月了几下跌3.53%。(完)
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(发稿 康熙泽；审校 黄凯)
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路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
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--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。