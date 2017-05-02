光大国际取得济南城乡供水一体化项目 总投资近31亿元

路透香港5月2日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际(0257.HK)周二称，旗下公司取得济南城乡供水一体化特许经营项目，项目总投资额预计约30.558亿元人民币。

据公告，光大水务(CEWL.SI)与中国山东省济南市章丘公用事业局签订特许经营合同，为期30年，同意以特许经营方式实施章丘城乡供水一体化项目，当中应包括管理合同、BOT以及TOT三个子项目。

光大国际表示，该项目将有助于公司扩大水务市场占有率，增加收入和盈利，并对公司增加区域影响力以及提升其等整体规模有着重要的意义。

根据协议，光大水务与政府方代表将成立项目公司，注册资本为10.186亿元，光大水务按80%股权比例出资；项目总投资与注册资本的差额20.372亿元将由项目公司通过融资方式解决。

光大国际周二盘初由升转跌，香港时09:50，跌0.38%，报10.48港元。（完）

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