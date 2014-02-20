上交所和中金所称光大证券乌龙指主角杨剑波对其说法存不实处

路透北京2月20日 -在中国证监会表态仍将坚持光大证券(601788.SS)去年8月16日“乌龙指”事件原有立场后，上海证券交易所和中国金融期货交易所近日均回应称，作为当事人之一的杨剑波对其说法存不实之处。

中国证券报周四引述上交所称，已注意到近日相关报道。杨剑波关于该所的说法有诸多不实之处，将在行政诉讼程序中，以适当方式提交事实和证据材料。

中金所有关部门负责人则向新华社称，已关注到近日相关报道和讨论，也注意到有关当事人关于中金所的说法存在曲解和不实。中金所当天也对其他交易量较大的会员和客户进行了监管提醒，属于正当履行监管职责。

光大证券(601788.SS)“乌龙指”当事人之一杨剑波上周表示，已向法院起诉中国证监会，因其认为证监会此前认定的光大证券及其四位高管内幕交易等违规缺乏法律依据。而证监会则回应表示，对光大证券816事件的处理，证监会仍坚持原有的立场。（完）

(发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)

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