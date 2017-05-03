光大银行拟向光大集团和华侨城增发H股 筹资至多310亿元

公告显示，本次定增H股不超过65.69亿股，认购价为每股5.3283港元，该价格较周二收盘及过去五个交易日均价分别溢价48%和46.38%。华侨城集团拟认购至多200亿元的光大银行H股，光大集团认购金额不超过110亿元，股份限售期为五年。