光大银行拟向光大集团和华侨城增发H股 筹资至多310亿元

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海5月3日 - 中国大型股份制银行--光大银行(601818.SS)(6818.HK)周二晚公告称，拟向第一大股东光大集团和华侨城集团定向增发H股，筹资至多310亿元人民币，以补充该行核心一级资本。
公告显示，本次定增H股不超过65.69亿股，认购价为每股5.3283港元，该价格较周二收盘及过去五个交易日均价分别溢价48%和46.38%。华侨城集团拟认购至多200亿元的光大银行H股，光大集团认购金额不超过110亿元，股份限售期为五年。
目前光大集团直接持有光大银行25.15%股份。认购完成后，光大集团持有光大银行26.42%股份，第二大股东中央汇金公司持股比例降至19.25%；华侨城集团持有7.96%股份。
去年8月，光大银行完成发行境内优先股方案，筹资300亿元，用于补充该行其他一级资本。
光大银行A股周三早盘报3.87元，涨0.52%；H股周三因公众假期没有交易，周二收报3.6港元。（完）
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)
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路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。