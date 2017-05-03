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中国财经 | 2017年 5月 3日 星期三 09:50 BJT

光大银行拟向光大集团和华侨城增发H股 筹资至多310亿元

路透上海5月3日 - 中国大型股份制银行--光大银行(601818.SS)(6818.HK)周二晚公告称，拟向第一大股东光大集团和华侨城集团定向增发H股，筹资至多310亿元人民币，以补充该行核心一级资本。

公告显示，本次定增H股不超过65.69亿股，认购价为每股5.3283港元，该价格较周二收盘及过去五个交易日均价分别溢价48%和46.38%。华侨城集团拟认购至多200亿元的光大银行H股，光大集团认购金额不超过110亿元，股份限售期为五年。

目前光大集团直接持有光大银行25.15%股份。认购完成后，光大集团持有光大银行26.42%股份，第二大股东中央汇金公司持股比例降至19.25%；华侨城集团持有7.96%股份。

去年8月，光大银行完成发行境内优先股方案，筹资300亿元，用于补充该行其他一级资本。

光大银行A股周三早盘报3.87元，涨0.52%；H股周三因公众假期没有交易，周二收报3.6港元。（完）

(发稿 林琦; 审校 乔艳红)

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