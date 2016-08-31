光大控股中期净利同比下降56% 因光大证券盈利贡献减少

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港8月31日 - 中国光大集团于香港的金融业务分支--光大控股(0165.HK)周三称，今年上半年净利同比下降56%，因光大证券(6178.HK)(601788.SS)盈利贡献减少。
公司于2016年1-6月净利为14.11亿港元，上年同期则为32.26亿港元；期内每股盈利下降56%至0.837港元，拟派发中期股息每股0.25港元，与去年同期相同。
光大控股表示，上半年各主要业务板块盈利均有不同程度下滑，其中分享光大证券盈利5.2亿港元，按年大减74%；投资及资产管理业务盈利亦跌35%至5.7亿港元，光大银行(6818.HK)(601818.SS)股息贡献减少3%至3.2亿港元。
光大控股现时持有光大证券24.84%股权，亦占光大银行A股股份的3.37%。
公司指出，上半年内地资本市场的退出及上市通道仍然拥挤，市场流动性较为有限，只能分批减持所持投资项目，投资收益并未得到充分反映。
截至6月底为止，光大控股基金管理业务下主动管理基金33只，共持有89个投后管理项目，其中16个项目在已经全球范围内不同证券交易市场上市。募资总额增至678亿港元，较去年末升38%，其中外部资金占约78%。
该股今天收跌1.23%，报16.1港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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