光大控股中期净利同比下降56% 因光大证券盈利贡献减少

路透香港8月31日 - 中国光大集团于香港的金融业务分支--光大控股(0165.HK)周三称，今年上半年净利同比下降56%，因光大证券(6178.HK)(601788.SS)盈利贡献减少。

公司于2016年1-6月净利为14.11亿港元，上年同期则为32.26亿港元；期内每股盈利下降56%至0.837港元，拟派发中期股息每股0.25港元，与去年同期相同。

光大控股表示，上半年各主要业务板块盈利均有不同程度下滑，其中分享光大证券盈利5.2亿港元，按年大减74%；投资及资产管理业务盈利亦跌35%至5.7亿港元，光大银行(6818.HK)(601818.SS)股息贡献减少3%至3.2亿港元。

光大控股现时持有光大证券24.84%股权，亦占光大银行A股股份的3.37%。

公司指出，上半年内地资本市场的退出及上市通道仍然拥挤，市场流动性较为有限，只能分批减持所持投资项目，投资收益并未得到充分反映。

截至6月底为止，光大控股基金管理业务下主动管理基金33只，共持有89个投后管理项目，其中16个项目在已经全球范围内不同证券交易市场上市。募资总额增至678亿港元，较去年末升38%，其中外部资金占约78%。

该股今天收跌1.23%，报16.1港元。（完）

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