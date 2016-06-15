光大控股出售香港业务余下权益予光大证券 代价9.3亿港元

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港6月15日 - 中国光大集团的香港金融分支--光大控股(0165.HK)周三称，向同系的光大证券(601788.SS)出售香港证券业务余下49%权益，代价为9.3亿港元。
光大控股的声明称，本次出售总收益为3.43亿港元，惟尚未计入需抵销之项目；该公司拟利用出售所得款项净额作一般营运资金用途。
公司并称，今后将专注于基金管理业务及投资业务。
香港证券业务包括光大证券（香港）、中国光大外汇、期货（香港）、光大融资、中国光大证券资产管理等等，于2015年度税后利润为7,520万港元，年末资产净值12.989亿港元；以此计算交易作价相当于市盈率25.2倍及市账率1.46倍。
2011年4月，光大控股出售51%香港证券业务权益予光大证券，作价8.91亿港元。
光大控股周三收市持平于14.32港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
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