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中国财经 | 2016年 6月 15日 星期三 18:06 BJT

光大控股出售香港业务余下权益予光大证券 代价9.3亿港元

路透香港6月15日 - 中国光大集团的香港金融分支--光大控股(0165.HK)周三称，向同系的光大证券(601788.SS)出售香港证券业务余下49%权益，代价为9.3亿港元。

光大控股的声明称，本次出售总收益为3.43亿港元，惟尚未计入需抵销之项目；该公司拟利用出售所得款项净额作一般营运资金用途。

公司并称，今后将专注于基金管理业务及投资业务。

香港证券业务包括光大证券（香港）、中国光大外汇、期货（香港）、光大融资、中国光大证券资产管理等等，于2015年度税后利润为7,520万港元，年末资产净值12.989亿港元；以此计算交易作价相当于市盈率25.2倍及市账率1.46倍。

2011年4月，光大控股出售51%香港证券业务权益予光大证券，作价8.91亿港元。

光大控股周三收市持平于14.32港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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