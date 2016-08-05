光大控股增持上海嘉宝集团股份至19.27% 成为最大股东

路透香港8月5日 - 中国光大集团的香港金融业务分支--光大控股(0165.HK)周五称，该公司已增持房地产商上海嘉宝实业（集团）(600622.SS)的股份至19.27%，成为最大股东。

据公告，光大控股今天透过上海证券交易所大宗交易系统向卖方北京光安阳光投资中心收购约3,406万股或4.99%嘉宝集团的股份，总代价5.01亿元人民币。

本次增持后，光大控股持有嘉宝集团约1.32亿股股份，相当于已发行股本总额约19.27%，并成为嘉宝集团最大股东。

光大控股表示，“收购事项及前认购事项亦让本集团得以善用策略伙伴关系，以发展其资产管理平台及房地产资产管理产品。”

嘉宝集团主要业务为房地产开发，截至去年底止2015年度除税及非经常项目后溢利为2.94亿元，2014年度则为3.997亿元；于今年3月末的资产净值约53.73亿元。

光大控股周五收升0.53%，报15.18港元；嘉宝集团则跌0.72%，报15.17元人民币。（完）

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