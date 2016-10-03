恒大拟与A股深深房重组成后者控股股东 并私募引资300亿元人民币

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月3日 - 中国大型房地产商恒大集团(3333.HK)周一宣布，与深圳经济特区房地产(深深房)(000029.SZ)(200029.SZ)订立合作协议，后者将通过向恒大境内附属公司发行A股及/或现金方式购买恒大地产100%股权，从而使恒大间接成为深深房控股股东。
恒大午盘开市前暂停交易，公司在港股收盘后发出公告称，是项建议重组交易的条款将以正式交易协议为准，不构成目标资产的正式转让，具体重组方案及相关交易条款以交易各方正式签署的重大资产重组协议为准。各方同意自合作协议签署之日起七个月内进行排他性洽谈。
此外，深深房及其控股股东深圳市投资控股有限公司(深投控)同意，在正式协议签署之前，恒大地产可引入总金额约300亿元人民币的战略投资者。
声明未有透露交易作价，深深房以向恒大境内附属公司--凯隆置业发行股份作为对价，发行价将不低于市场参考价的90%，市场参考价为审议建议重组交易的深深房董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或120个交易日的深深房A股股票交易均价之一，具体发行价格由交易各方协商确定。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。