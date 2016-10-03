恒大拟与A股深深房重组成后者控股股东 并私募引资300亿元人民币

路透香港10月3日 - 中国大型房地产商恒大集团(3333.HK)周一宣布，与深圳经济特区房地产(深深房)(000029.SZ)(200029.SZ)订立合作协议，后者将通过向恒大境内附属公司发行A股及/或现金方式购买恒大地产100%股权，从而使恒大间接成为深深房控股股东。

恒大午盘开市前暂停交易，公司在港股收盘后发出公告称，是项建议重组交易的条款将以正式交易协议为准，不构成目标资产的正式转让，具体重组方案及相关交易条款以交易各方正式签署的重大资产重组协议为准。各方同意自合作协议签署之日起七个月内进行排他性洽谈。

此外，深深房及其控股股东深圳市投资控股有限公司(深投控)同意，在正式协议签署之前，恒大地产可引入总金额约300亿元人民币的战略投资者。

声明未有透露交易作价，深深房以向恒大境内附属公司--凯隆置业发行股份作为对价，发行价将不低于市场参考价的90%，市场参考价为审议建议重组交易的深深房董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或120个交易日的深深房A股股票交易均价之一，具体发行价格由交易各方协商确定。（完）

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