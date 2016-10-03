恒大拟与深深房重组 “借壳”回归A股（更新版）

（新增细节及背景）

路透香港10月3日 - 中国大型房地产商恒大集团(3333.HK)周一宣布，与深圳经济特区房地产（深深房）(000029.SZ)(200029.SZ)订立合作协议，后者将通过向恒大境内附属公司发行A股及/或现金方式购买恒大地产100%股权，从而使恒大间接成为深深房控股股东。

也就是说，在开曼群岛注册成立的恒大，是次通过境内公司＂借壳＂，有可能使其比竞争对手--万达集团更早回归A股市场。公司表示，各方同意自合作协议签署之日起七个月内进行排他性洽谈。

恒大于早盘收市后宣布暂停交易，公司在港股收盘后发出公告称，是项建议重组交易的条款将以正式交易协议为准，不构成目标资产的正式转让，具体重组方案及相关交易条款以交易各方正式签署的重大资产重组协议为准。公司股份周二将恢复交易。

此外，深深房及其控股股东深圳市投资控股有限公司(深投控)同意，在正式协议签署之前，恒大地产可引入总金额约300亿元人民币的战略投资者。

声明未有透露交易作价，深深房以向恒大境内附属公司--凯隆置业发行股份作为对价，发行价将不低于市场参考价的90%，市场参考价为审议建议重组交易的深深房董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或120个交易日的深深房A股股票交易均价之一，具体发行价格由交易各方协商确定。深深房A股在9月13日停牌前最后报11.17元人民币，市值99.6亿元。

声明称，基于目前的土地储备、现有房地产项目预售情况等，标的资产(即恒大地产)2017-19年预期合约销售额分别约4,500亿、5,000亿及5,500亿元，预期净利润分别约243亿、308亿及337亿元。凯隆置业向深深房承诺，2017-2019年期间恒大地产的净利累计约888亿元，倘不足予以补偿。

恒大表示，相信是项建议重组将可让市场更正面及合理评估公司的应有价值，并为公司提供多渠道筹资平台。

恒大过去曾一度将业务多元化发展，但公司上月底宣布，以约27亿元出售粮油、乳制品及矿泉水等业务，使公司更加专注于房地产及其他相关业务。此外，公司亦在市场吸纳了如万科(2202.HK)(000002.SZ)、廊坊发展600149.SZ、嘉凯城集团(000918.SZ)等同业的股权。

至于恒大的竞争对手万达，此前将其在香港的股票万达商业退市，原因是港股缺乏流动性，及估值水平偏低。董事长王健林8月底接受路透访问时称，万达商业将同时考虑并准备IPO排队和借壳两种方式在A股上市，但具体方式要根据现在IPO审批的难度和速度而定，如果按正常的进度IPO排队可能要花2-3年时间，而借壳审批则要1年多时间。

深深房A股1993年挂牌，B股在翌年挂牌。公司2006年完成股权分置改革，目前其股份全部上市流通。深深房A股在9月13日停牌前最后报11.17元人民币，市值99.6亿元；B股报5.72港元，市值6.86亿港元。（完）

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