恒大集团正为恒大地产进行第二轮策略融资 规模高至200亿元

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港3月28日 - 内地大型房地产商--中国恒大集团(3333.HK)周二称，正为恒大地产进行第二轮策略融资，估计引资规模约150-200亿元人民币。
公司副主席兼总裁夏海钧在业绩发布会上并表示，之前首轮融资已完成300亿元。
恒大集团稍早公布，去年扣除投资物业公平值收益、汇兑损失、以公平值记入当期损益金融资产收益后的核心利润按年升89.2%，为208.1亿元人民币。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。