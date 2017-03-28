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中国财经 | 2017年 3月 28日 星期二 17:12 BJT

恒大集团正为恒大地产进行第二轮策略融资 规模高至200亿元

路透香港3月28日 - 内地大型房地产商--中国恒大集团(3333.HK)周二称，正为恒大地产进行第二轮策略融资，估计引资规模约150-200亿元人民币。

公司副主席兼总裁夏海钧在业绩发布会上并表示，之前首轮融资已完成300亿元。

恒大集团稍早公布，去年扣除投资物业公平值收益、汇兑损失、以公平值记入当期损益金融资产收益后的核心利润按年升89.2%，为208.1亿元人民币。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟)
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