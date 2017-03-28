恒大集团正为恒大地产进行第二轮策略融资 期望5月完成

路透香港3月28日 - 内地大型房地产商--中国恒大集团(3333.HK)周二称，正为其业务主体--恒大地产进行第二轮策略融资，估计引资规模约150-200亿元人民币，希望能在今年5月完成。

恒大地产去年底完成首轮策略融资，引入八名投资者共300亿元，以换取恒大地产经扩大后股本共约13.16%。

公司副主席兼总裁夏海钧在业绩发布会上表示，按恒大地产估计市值的调整，仍有150-200亿元的引资空间。

＂希望5月能完成，主要是国资审批流程，（时间）我们不能控制...评估、审计等工作预计5月完成，总规模在450-500亿之间，我们是按恒大地产的市值调整，目前目标是450亿。＂他说。

恒大集团去年10月宣布与深深房(000029.SZ)(200029.SZ)订立合作协议，后者将通过向恒大境内附属公司发行A股及/或现金方式购买恒大地产100%股权，从而使恒大间接成为深深房控股股东，恒大藉此借壳回归A股上市。在正式协议签署之前，恒大地产可引入总金额约300亿元的战略投资者。

**去年核心利润升89%**

恒大集团稍早公布，去年扣除投资物业公平值收益、汇兑损失、以公平值记入当期损益金融资产收益后的核心利润按年升89.2%，为208.1亿元人民币。

该公司决定不宣派2016年度末期股息，原因是其正在进行分拆重组，根据中国证监会有关规定，暂不派发2016年末期股息，待分拆重组结束后，公司将按2016年度全年及2017年上半年度的可派发利润的50%向股东派发特别股息。

恒大地产去年实现合约销售额3,733.7亿元，按年增加85.4%。夏海钧表示，2017-19年的合约销售目标分别为4,500亿、5,000亿及5,500亿元。他指出，公司拥有庞大土地储备，且七成位于一、二线城市，有充份的开工量，相信能对未来三年继续带来高增长。

至去年末，恒大集团总土地储备面积达2.29亿平方米，平均成本每平方米1,570元。

对于近期多家内地开发商来港投住宅土地，恒大集团主席许家印表示，公司还是认为中国市场比较好，未来几年都没有来港买地的计划。

虽然恒大集团对香港住宅土地兴趣不大，但公司2015年底斥资125亿港元向华人置业(0127.HK)，收购了湾仔甲级商厦美国万通大厦整幢物业，并已改名为＂中国恒大中心＂。

此外，恒大集团本月以来先后发行三、五、七年共25亿美元优先票据，主要为现有债务再融资。夏海钧表示，因现时内地外汇管制愈来愈严，所以将长期负债置换短期债务，同时亦利用现在较低的融资成本置换过去较高成本的债务，这样就不用担心外汇管制对公司造成影响。

公布业绩前，恒大地产收高2.9%，报6.38港元。（完）

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