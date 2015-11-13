恒大地产＂天价＂收购香港甲级商厦 早盘最多急挫近9%

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港11月13日 - 中国大型房地产商--恒大地产(3333.HK)公布以＂天价＂收购华人置业(0127.HK)港岛湾仔一幢甲级商厦后，周五股价最多急挫近9%至近两周以来低位，而卖方华置则最多大涨逾17%。
恒大地产周四宣布，将以125亿港元向本港地产投资公司华置收购位于核心区的湾仔告士打道＂美国万通大厦＂整幢。成交价相当于每平方尺逾3.6万港元，以总成交价及楼面尺价均创出本港纪录。
对上一次中资收购港岛核心区整幢商厦要追溯到2012年，当时农业银行(1288.HK)(601288.SS)以48.8亿港元收购中环干诺道中50号全幢，当时为为本港史上单一最贵商厦成交。
恒大地产早盘股价最多曾挫跌至5.95港元，为近两周来低点；至于将因出售录得15.3亿港元收益的华置，则最多涨至22港元，为7月初以来最高。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。