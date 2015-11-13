恒大地产＂天价＂收购香港甲级商厦 早盘最多急挫近9%

路透香港11月13日 - 中国大型房地产商--恒大地产(3333.HK)公布以＂天价＂收购华人置业(0127.HK)港岛湾仔一幢甲级商厦后，周五股价最多急挫近9%至近两周以来低位，而卖方华置则最多大涨逾17%。

恒大地产周四宣布，将以125亿港元向本港地产投资公司华置收购位于核心区的湾仔告士打道＂美国万通大厦＂整幢。成交价相当于每平方尺逾3.6万港元，以总成交价及楼面尺价均创出本港纪录。

对上一次中资收购港岛核心区整幢商厦要追溯到2012年，当时农业银行(1288.HK)(601288.SS)以48.8亿港元收购中环干诺道中50号全幢，当时为为本港史上单一最贵商厦成交。

恒大地产早盘股价最多曾挫跌至5.95港元，为近两周来低点；至于将因出售录得15.3亿港元收益的华置，则最多涨至22港元，为7月初以来最高。（完）