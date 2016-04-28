恒大地产称将以总代价逾100亿元人民币增持盛京银行股份

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港4月28日 - 中国房地产商--恒大地产(3333.HK)周四宣布，将以总代价100.17亿元人民币收购盛京银行(2066.HK)的内资股，而经此次增持后，其将持有盛京银行27.24%已发行股本。
恒大地产的声明称，今天通过一全资附属公司，与盛京银行的五名内资股股东签订协议，从而收购合共约10.017亿股盛京银行内资股，占该行截至3月底止已发行股本约17.28%。
在此项收购前，恒大地产已持有盛京银行约5.77亿股H股，加上这次收购的内资股，公司持有盛京银行的股权比例将升至27.24%。
盛京银行为中国东北地区最大城市商业银行。恒大地产表示，该银行运营及财务指标持续表现优异，财务稳健，估值合理，预期有较高投资回报，对公司是一项合理的投资。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。