恒大地产称将以总代价逾100亿元人民币增持盛京银行股份

路透香港4月28日 - 中国房地产商--恒大地产(3333.HK)周四宣布，将以总代价100.17亿元人民币收购盛京银行(2066.HK)的内资股，而经此次增持后，其将持有盛京银行27.24%已发行股本。

恒大地产的声明称，今天通过一全资附属公司，与盛京银行的五名内资股股东签订协议，从而收购合共约10.017亿股盛京银行内资股，占该行截至3月底止已发行股本约17.28%。

在此项收购前，恒大地产已持有盛京银行约5.77亿股H股，加上这次收购的内资股，公司持有盛京银行的股权比例将升至27.24%。

盛京银行为中国东北地区最大城市商业银行。恒大地产表示，该银行运营及财务指标持续表现优异，财务稳健，估值合理，预期有较高投资回报，对公司是一项合理的投资。（完）

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