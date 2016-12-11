恒大人寿称将落实保监会整改要求 完善股票投资运作机制

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海12月10日 - 中国保监会周五决定暂停恒大人寿委托股票投资业务，该公司当日晚间回应称，将认真检讨，贯彻落实保监会提出的监管要求，全力完善股票投资运作机制，确保风险管控机制有效执行。
恒大人寿在其官网发布的公告中表示，公司将配合保监会检查组的现场检查。全面落实整改工作，坚持保险资金价值投资、长期投资和服务保险主业的原则，强化资产负债匹配管理，稳健审慎开展投资。
中国保监会周五稍早称，因恒大人寿在开展委托股票投资业务时，资产配置计划不明确，资金运作不规范，决定暂停该公司委托股票投资业务，并责令其进行整改。
保监会此前证实，将于近日派出两个检查组分别进驻恒大人寿、前海人寿。据国内媒体报导，其主要方向是对上述两家保险公司治理规范性、财务真实性、保险产品业务合规性及资金运用合规性开展现场检查。
恒大人寿是中国大型房企--中国恒大(3333.HK)控股的寿险公司，其11月曾因对栋梁新材(002082.SZ)等五只股票“快进快出”而被保监会批评。（完）
(发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。