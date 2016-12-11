恒大人寿称将落实保监会整改要求 完善股票投资运作机制

路透上海12月10日 - 中国保监会周五决定暂停恒大人寿委托股票投资业务，该公司当日晚间回应称，将认真检讨，贯彻落实保监会提出的监管要求，全力完善股票投资运作机制，确保风险管控机制有效执行。

恒大人寿在其官网发布的公告中表示，公司将配合保监会检查组的现场检查。全面落实整改工作，坚持保险资金价值投资、长期投资和服务保险主业的原则，强化资产负债匹配管理，稳健审慎开展投资。

中国保监会周五稍早称，因恒大人寿在开展委托股票投资业务时，资产配置计划不明确，资金运作不规范，决定暂停该公司委托股票投资业务，并责令其进行整改。

保监会此前证实，将于近日派出两个检查组分别进驻恒大人寿、前海人寿。据国内媒体报导，其主要方向是对上述两家保险公司治理规范性、财务真实性、保险产品业务合规性及资金运用合规性开展现场检查。

恒大人寿是中国大型房企--中国恒大(3333.HK)控股的寿险公司，其11月曾因对栋梁新材(002082.SZ)等五只股票“快进快出”而被保监会批评。（完）