恒大集团旗下恒大地产引入八名投资者 涉资300亿元人民币

路透香港1月3日 - 中国大型开发商--恒大集团(3333.HK)宣布，将为旗下业务主体--恒大地产引入八名投资者合共投入资本300亿元人民币，以换取恒大地产经扩大后股本共约13.16%。

完成增资后，恒大集团在恒大地产的实际股权将由100%摊薄至约86.84%。公司拟将增资所得款项用作偿还债务、发展未来项目及一般营运资金。

恒大集团去年10月宣布与深深房(000029.SZ)(200029.SZ)订立合作协议，后者将通过向恒大境内附属公司发行A股及/或现金方式购买恒大地产100%股权，从而使恒大间接成为深深房控股股东，恒大藉此借壳回归A股上市。恒大当时并表示，在正式协议签署之前，恒大地产可引入总金额约300亿元的战略投资者。

恒大集团声明称，是次恒大地产增资将使其可维持于深深房在建议重组完成后的公众持股量。公司并不排除在不久将来为恒大地产引进更多投资者。

恒大地产引进的八名投资者包括中信信托旗下中信聚恒（深圳）投资控股中心（有限合伙）、广田投资有限公司、深圳市华建控股有限公司、中融国际信托旗下中融鼎兴投资、山东高速公司、上海信证券旗下睿灿投资、深圳市美投高新技术创业投资有限公司及广东唯美明珠投资有限公司。前三名投资者将各出资50亿元，并获得恒大地产2.19%的经扩大后股份，而后五名投资者将各出资30亿元以获得恒大地产1.32%股份。

恒大集团上周五元旦假期前收盘报4.83港元，过去一个月累计跌近9%。（完）

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