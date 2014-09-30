恒大集团拟斥900亿元投资光伏产业 加速多元化进程

路透上海9月30日 - 中国大型综合化企业集团恒大集团周一宣布，拟投资900亿元人民币进军太阳能光伏发电产业，由于9月初该公司还公布过1,000亿元粮油、乳业、畜牧业的投资计划，显示这家企业正在地产主业外，加速推进多元化进程。

中国证券报周二报导，恒大集团9月29日与张家口市政府签署太阳能光伏发电重大项目战略合作协议，将在张家口投资约900亿元建设920万千瓦太阳能光伏发电项目。

该项目也为中国规模最大的太阳能光伏发电项目，项目将分为：三年内投资建设600万千瓦太阳能光伏发电厂项目；三年内投资建设20万千瓦工业园区分布式太阳能光伏发电项目；三年内投资建设300万千瓦太阳能光伏农业项目。

恒大集团董事局主席许家印表示，恒大目前正全力实施多元发展战略，太阳能光伏产业是利国利民的大好事，中国正大力鼓励相关产业发展，恒大一定会加大投资力度，推动项目进展。

据悉，恒大投建的920万千瓦太阳能光伏发电项目已经超过了目前中国排名第一的甘肃省和第二的青海省的装机容量的总量。

国家能源局公布的资料显示，截至2013年底，中国22个主要省（自治区、直辖市）已累计并网741个大型光伏发电项目，主要分布在西北地区。累计装机容量排名前三的省份分别为甘肃省、青海省和新疆维吾尔自治区，分别达到432万千瓦、310万千瓦和257万千瓦，三省（区）之和超过全国光伏电站总量的60%。（完）

(发稿 徐永; 审校 林高丽)

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