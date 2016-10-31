恒大集团四度举牌廊坊发展 重回第一大股东位置

路透北京10月31日 - 中国区域性地产公司--廊坊发展股份有限公司(600149.SS)周日晚间公告称，恒大地产集团公司(3333.HK)上周五增持廊坊发展5%股票，合计持有公司20%股份，重回第一大股东。这是恒大集团第四次触发举牌标准。

公告称，恒大集团在二级市场斥资近5.6亿元人民币买入廊坊发展1,900.75万股股票，成交均价29.35元；公司原第一大股东廊坊市投资控股集团持股15.3%。

不过廊坊发展亦表示，本次权益变动属于增持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

恒大在报告书中表示，增持资金为自有资金，不存在直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情形，亦不存在通过与上市公司的资产置换或者其他交易取得资金的情形，资金来源合法。

“增持公司股份是充分把握京津冀一体化的政策契机，看好上市公司未来发展前景。”恒大集团称。

不过廊坊发展公布的三季报业绩显示，1-9月实现营收1,651.35万元，同比增长275.67%，但归属于上市公司股东的净利润为亏损1,530.68万元。去年同期，廊坊发展归属净利润亦为亏损2,006.11万元。

今年4月12日首次触及举牌标准以来，恒大集团已四次举牌，第二次成为廊坊发展第一大股东。

恒大集团今年一度购入多只A股地产公司股票，例如取得嘉凯城(000918.SZ)控股权，并斥资91亿元取得国内最大地产公司万科A(000002.SZ)(2202.HK)4.68%股份。

廊坊发展今日停牌，该公司股价上周五收报29.18元，过去一个月上涨61.4%。（完）