恒大集团四度举牌廊坊发展 重回第一大股东位置

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月31日 - 中国区域性地产公司--廊坊发展股份有限公司(600149.SS)周日晚间公告称，恒大地产集团公司(3333.HK)上周五增持廊坊发展5%股票，合计持有公司20%股份，重回第一大股东。这是恒大集团第四次触发举牌标准。
公告称，恒大集团在二级市场斥资近5.6亿元人民币买入廊坊发展1,900.75万股股票，成交均价29.35元；公司原第一大股东廊坊市投资控股集团持股15.3%。
不过廊坊发展亦表示，本次权益变动属于增持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
恒大在报告书中表示，增持资金为自有资金，不存在直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情形，亦不存在通过与上市公司的资产置换或者其他交易取得资金的情形，资金来源合法。
“增持公司股份是充分把握京津冀一体化的政策契机，看好上市公司未来发展前景。”恒大集团称。
不过廊坊发展公布的三季报业绩显示，1-9月实现营收1,651.35万元，同比增长275.67%，但归属于上市公司股东的净利润为亏损1,530.68万元。去年同期，廊坊发展归属净利润亦为亏损2,006.11万元。
今年4月12日首次触及举牌标准以来，恒大集团已四次举牌，第二次成为廊坊发展第一大股东。
恒大集团今年一度购入多只A股地产公司股票，例如取得嘉凯城(000918.SZ)控股权，并斥资91亿元取得国内最大地产公司万科A(000002.SZ)(2202.HK)4.68%股份。
廊坊发展今日停牌，该公司股价上周五收报29.18元，过去一个月上涨61.4%。（完）
(发稿 侯向明； 审校 乔艳红)
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