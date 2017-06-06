恒大集团盘初一度涨逾9%再创新高 此前获穆迪调升评级展望

路透香港6月6日 - 内地大型房地产商--中国恒大集团(3333.HK)周二盘初一度涨逾9%并再创新高，此前获国际评级机构穆迪调升评级展望。

恒大一度触及17.36港元，创自2009年11月上市以来新高。香港时间10:21，该股升7.8%，报17.14港元；大市恒生指数.HSI则升0.37%。

穆迪周一晚间宣布将恒大的评级展望由“负面”升至“稳定”，因强劲的合约销售以及成功筹集700亿元人民币资本金使得恒大的流动性得到改善。穆迪同时确认恒大的企业家族评级B2和优先无担保债评级B3。

恒大此前称，已累计赎回805.6亿元或71.3%的永续债，并计划于6月30日前赎回剩余的288亿元永续债。而旗下恒大地产第一及第二轮增资共700亿元已经全部到账，净负债率大幅下降。

公司副主席兼总裁夏海钧此前表示，2017-19年的合约销售目标分别为4,500亿、5,000亿及5,500亿元；2016年则为3,734亿元。（完）