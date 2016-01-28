恒大地产2016年合约销售目标2000亿元人民币 持平去年销售额

路透香港1月28日 - 中国大型房地产商--恒大地产(3333.HK)宣布，2016年全年合约销售目标将为2,000亿元人民币，与2015年完成的销售额大致持平。

恒大地产2015年完成的合约销售额为2,013.4亿元，较原定1,800亿元的目标高出近12%。公司周三晚间发出的公告称，对完成今年的合约销售目标充满信心，并将继续贯彻快速开发、快速销售、快速回笼资金的策略。

另外，恒大地产旗下的恒大健康产业(0708.HK)宣布，透过附属公司竞得海南省三亚市海棠湾林旺片区的F-3-2、F-4-1土地使用权，代价为4.91亿元人民币。

其中F-3-2为医院用地，F-4-1为商业服务业用地，该等地块总面积近15.2万平方米。恒大健康表示，计划联手世界级机构，引入国际级人才设备及技术，开设高端国际专科医院，同时提供适度综合医疗服务，结合当地自然环境，打造优质养老养生和抗衰老产业。（完）

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