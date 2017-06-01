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中国财经 | 2017年 6月 1日 星期四 09:36 BJT

恒大集团公布恒大地产第二轮策略融资 规模395亿元人民币

路透香港6月1日 - 内地大型房地产商--中国恒大集团(3333.HK)周四公布恒大地产第二轮策略融资，规模395亿元人民币。

据公告，现时恒大集团通过凯隆置业持有恒大地产86.84%股权，本次融资完成后，持股比例将进一步降至73.88%。

恒大集团表示，“第一轮投资者及第二轮投资者向恒大地产合共投入

人民币700亿元资本金，以换取恒大地产经扩大股权合共约26.12%，因此恒大地产的净负债率将进一步大幅下降。”

第二轮策略融资的投资者共13家，包括深圳控股(0604.HK)出资55亿元占2.0522%股权，其他投资者还有深圳市宝信投资控股、江西省华达置业集团、深圳市麒翔投资、深圳市键诚投资、苏州工业园区睿灿投资企业、深圳市前海中意控股等等。

恒大地产去年底完成首轮策略融资，引入八名投资者共300亿元，以换取恒大地产经扩大后股本共约13.16%。

恒大集团去年10月宣布与深深房(000029.SZ)(200029.SZ)订立合作协议，后者将通过向恒大境内附属公司发行A股及/或现金方式购买恒大地产100%股权，从而使恒大间接成为深深房控股股东，恒大藉此借壳回归A股上市。在正式协议签署之前，恒大地产可引入总金额约300亿元的战略投资者。[nL3T1C92JI]

该股周三收报13.98港元，过去一个月累计涨68%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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