恒大地产斥资33.025亿元收购华夏银行4.522%股份

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透北京1月27日 -中国房地产商--恒大地产(3333.HK)周五晚间公告称，已透过其附属公司斥资33.025亿元人民币，在市场上收购华夏银行(600015.SS)4.03亿股股份，占已发行股本总额约4.522%。
对进行本次收购事项的原因，恒大地产在公告中称，公司与华夏银行的合作将加强该两个行业的关系，及增强各合作方的房地产发展及银行业务。
“此外，华夏银行的财务表现强劲，使收购事项对恒大地产而言为一项合理的投资。”公告称。
去年10月份，中国最大房地产企业--万科企业股份有限公司(000002.SZ)曾公告称，公司拟通过旗下子公司，作为基石投资者，参与徽商银行股份有限公司H股在香港联合交易所的首次公开发行。
恒大地产H股周五收报2.84港元，过去一个月累计下跌1.03%；同期，华夏银行(600015.SS)收报8.12元人民币，过去一个月累计上涨6.28%。(完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)
(发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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