恒大地产斥资33.025亿元收购华夏银行4.522%股份

路透北京1月27日 -中国房地产商--恒大地产(3333.HK)周五晚间公告称，已透过其附属公司斥资33.025亿元人民币，在市场上收购华夏银行(600015.SS)4.03亿股股份，占已发行股本总额约4.522%。

对进行本次收购事项的原因，恒大地产在公告中称，公司与华夏银行的合作将加强该两个行业的关系，及增强各合作方的房地产发展及银行业务。

“此外，华夏银行的财务表现强劲，使收购事项对恒大地产而言为一项合理的投资。”公告称。

去年10月份，中国最大房地产企业--万科企业股份有限公司(000002.SZ)曾公告称，公司拟通过旗下子公司，作为基石投资者，参与徽商银行股份有限公司H股在香港联合交易所的首次公开发行。

恒大地产H股周五收报2.84港元，过去一个月累计下跌1.03%；同期，华夏银行(600015.SS)收报8.12元人民币，过去一个月累计上涨6.28%。(完)

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(发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)

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