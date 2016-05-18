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中国财经 | 2016年 5月 18日 星期三 12:00 BJT

恒大地产拟改名为＂中国恒大集团＂ 以反映其业务多元化发展

路透香港5月18日 - 中国大型开发商--恒大地产(3333.HK)周三表示，建议易名为＂中国恒大集团＂，以反映公司近年来的业务多元化发展。

恒大地产称，公司现时的业务已由房地产开发，扩展至金融、互联网、健康、文化旅游等。虽然物业发展仍然为公司核心业务，但董事认为建议变更公司名称，将可更好地反映其多元化业务发展战略及公司身份。

建议变更公司名称将不会影响股东之任何权利，而改名建议须经股东藉特别决议案批准，以及公司注册地开曼群岛公司注册处处长批准后方可作实。

恒大地产周三早盘尾段跟随大盘下跌1.72%，报5.15港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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