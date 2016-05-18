恒大地产拟改名为＂中国恒大集团＂ 以反映其业务多元化发展

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港5月18日 - 中国大型开发商--恒大地产(3333.HK)周三表示，建议易名为＂中国恒大集团＂，以反映公司近年来的业务多元化发展。
恒大地产称，公司现时的业务已由房地产开发，扩展至金融、互联网、健康、文化旅游等。虽然物业发展仍然为公司核心业务，但董事认为建议变更公司名称，将可更好地反映其多元化业务发展战略及公司身份。
建议变更公司名称将不会影响股东之任何权利，而改名建议须经股东藉特别决议案批准，以及公司注册地开曼群岛公司注册处处长批准后方可作实。
恒大地产周三早盘尾段跟随大盘下跌1.72%，报5.15港元。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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