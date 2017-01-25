联交所原则上批准恒大集团分拆子公司于A股上市之方案

路透香港1月25日 - 中国恒大集团(3333.HK)周三称，香港联交所原则上批准其分折子公司于A股上市之方案；同时，该公司正与深深房(000029.SZ)(200029.SZ)商讨确定重组最终条款。

恒大去年10月宣布与深深房订立合作协议，后者将通过向恒大境内附属公司发行A股及/或现金方式购买恒大地产100%股权，从而使恒大间接成为深深房控股股东。

由于重组方案构成分拆上市，因而须得到联交所批准。恒大今早在联交所一份声明中称，已于周二（24日）收到联交所对建议分拆的原则上批准，同时，该公司正与深深房商讨确定建议重组的最终条款及协议。

恒大本月初宣布将为恒大地产引入八名投资者合共投入资本300亿元人民币，以换取恒大地产经扩大后股本共约13.16%。

香港时间10:03，该股跌0.56%，报5.36港元。（完）

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