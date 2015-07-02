恒大地产旗下足球俱乐部恒大淘宝申请在中国新三板挂牌

路透香港7月2日 - 中国大型房地产商--恒大地产(3333.HK)周四宣布，旗下广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司申请在中国新三板挂牌已获受理函，分拆将为公司未来实现投资回报的重要一步。

恒大地产近年积极拓展房地产以外的四大产业--矿泉水、粮油、乳业及健康，恒大地产主席许家印今年3月时曾表示，目标三年后将矿泉水、粮油及乳业业务在香港分拆上市。

现时率先＂跑出＂，进行分拆的则是体育产业。恒大地产拥有恒大淘宝足球60%权益。恒大地产表示，暂时无意透过挂牌出售其持有恒大淘宝之权益，而恒大淘宝目前为止没有计划因挂牌而发行新股份。

恒大淘宝主要开展职业足球俱乐部的运营业务，其足球队2013年夺得年亚冠联赛冠军，去年俱乐部再次夺得中超联赛冠军，最近五年内已囊括亚冠、中超、足协杯、超级杯各项赛事共计八个冠军。（完）

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(记者 梁慧仪；审校 林高丽)

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