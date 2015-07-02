恒大地产旗下足球俱乐部恒大淘宝申请在中国新三板挂牌

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港7月2日 - 中国大型房地产商--恒大地产(3333.HK)周四宣布，旗下广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司申请在中国新三板挂牌已获受理函，分拆将为公司未来实现投资回报的重要一步。
恒大地产近年积极拓展房地产以外的四大产业--矿泉水、粮油、乳业及健康，恒大地产主席许家印今年3月时曾表示，目标三年后将矿泉水、粮油及乳业业务在香港分拆上市。
现时率先＂跑出＂，进行分拆的则是体育产业。恒大地产拥有恒大淘宝足球60%权益。恒大地产表示，暂时无意透过挂牌出售其持有恒大淘宝之权益，而恒大淘宝目前为止没有计划因挂牌而发行新股份。
恒大淘宝主要开展职业足球俱乐部的运营业务，其足球队2013年夺得年亚冠联赛冠军，去年俱乐部再次夺得中超联赛冠军，最近五年内已囊括亚冠、中超、足协杯、超级杯各项赛事共计八个冠军。（完）
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(记者 梁慧仪；审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。